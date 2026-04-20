Происшествия 20 апреля 2026 17:22

Казанец за взятку обещал устроить сестру знакомого в вуз на бюджет, а деньги присвоил

Жителя Казани признали виновным в мошенничестве. Он незаконно присвоил себе более 250 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре РТ, 43-летний житель Казани рассказал своему знакомому о наличии связей в системе образования Татарстана. После этого товарищ обратился к нему за помощью в поступлении его сестры на бюджет в одном из университетов и предложил 255 тысяч рублей. Мужчина взял деньги, а затем потратил их на личные нужды. Никаких связей у него не оказалось.

Злоумышленнику назначили 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также штраф 50 тысяч рублей. Похищенные деньги были конфискованы.

#прокуратура рт #Мошенничество #взятка
