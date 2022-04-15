Казанец вывез с завода ЖБИ формы для плит на более чем 3 млн рублей

В полицию обратился генеральный директор одного из заводов ЖБИ в Казани. Мужчина рассказал, что из ангара пропали 32 формы для производства пустотных плит. Ущерб глава предприятия оценил в 3 млн 200 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Полицейским удалось по горячим следам поймать подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Казани, который ранее работал на заводе. Мужчина во всем сознался и рассказал, что с декабря по февраль вывозил на грузовике формы, а после сдавал из в пункт приема металла.

На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.

