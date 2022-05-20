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Происшествия
20 мая 2022  15:52
Павел Климчак

Казанец вышел из тюрьмы, пришел к брату, выпил с ним и избил его до смерти

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По версии следствия, 17 мая 38-летний казанец освободился из тюрьмы, куда его заключили за причинение вреда здоровью и угрозу убийством. Выйдя на свободу, он поехал домой на улицу 4-ю Тракторную, где спал его 36-летний брат, будучи в пьяном состоянии.

Приехав домой, мужчина разбил окно, проник в дом и стал выпивать с родственником. В какой-то момент они поссорились, и бывший осужденный начал избивать брата, который недавно перенес трепанацию черепа. От полученных травм тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», свою вину казанец полностью признал. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Убийство
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