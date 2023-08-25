Казанец выплатил долги по налогам после того, как приставы арестовали его Toyota RAV4

Против жителя Казани в Вахитовском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию 46 тысяч рублей долгов по налогам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Должника известили должным образом, однако он игнорировал предупреждения приставов.

Тогда приставы установили, что на должника зарегистрированы квартира и иномарка Toyota RAV4. Зная, что авто могут арестовать, должник не парковал машину возле дома.

Тем не менее приставам удалось обнаружить иномарку – она была припаркована рядом с местом работы неплательщика. Ее арестовали и отправили на штрафстоянку, лишь тогда мужчина полностью погасил долги.