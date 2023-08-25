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Новости Татарстана и Казани
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Казанец выплатил долги по налогам после того, как приставы арестовали его Toyota RAV4
Против жителя Казани в Вахитовском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию 46 тысяч рублей долгов по налогам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Должника известили должным образом, однако он игнорировал предупреждения приставов.
Тогда приставы установили, что на должника зарегистрированы квартира и иномарка Toyota RAV4. Зная, что авто могут арестовать, должник не парковал машину возле дома.
Тем не менее приставам удалось обнаружить иномарку – она была припаркована рядом с местом работы неплательщика. Ее арестовали и отправили на штрафстоянку, лишь тогда мужчина полностью погасил долги.
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