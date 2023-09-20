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Казанец выплатил 670 тысяч рублей алиментов после ареста смартфона
Житель Казани выплатил долг по алиментам после принятых приставами мер, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Долгое время мужчина не перечислял алименты на содержание своего 10-летнего сына. Приставы вызвали неплательщика в отделение и арестовали его смартфон, а также составили административный протокол.
Материалы должны были направить на рассмотрение в суд, но должник уже на следующий день выплатил 670 тысяч рублей алиментов.
ГУФССП по РТ напоминает: согласно статье 80 Семейного кодекса РФ отец и мать обязаны в равной степени содержать всех своих детей до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.
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