Казанец выплатил 670 тысяч рублей алиментов после ареста смартфона

Житель Казани выплатил долг по алиментам после принятых приставами мер, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Долгое время мужчина не перечислял алименты на содержание своего 10-летнего сына. Приставы вызвали неплательщика в отделение и арестовали его смартфон, а также составили административный протокол.

Материалы должны были направить на рассмотрение в суд, но должник уже на следующий день выплатил 670 тысяч рублей алиментов.

ГУФССП по РТ напоминает: согласно статье 80 Семейного кодекса РФ отец и мать обязаны в равной степени содержать всех своих детей до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.



