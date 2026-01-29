news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 января 2026 11:15

Казанец выпал из автобуса и утянул за собой ехавшую рядом девушку

Читайте нас в
Телеграм

В Казани мужчина выпал из автобуса и утянул за собой ехавшую рядом девушку.

По информации ГАИ Казани, инцидент случился сегодня утром. Во время посадки один из мужчин в салоне пытался помешать закрытию дверей автобуса и выпал на дорогу. В этот момент на входе оказалась девушка, которая также выпала. О возможных полученных травмах не сообщается.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что во избежание травм во время поездки необходимо крепко держаться за поручни.

#казанские автобусы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026