Казанец выпал из автобуса и утянул за собой ехавшую рядом девушку

В Казани мужчина выпал из автобуса и утянул за собой ехавшую рядом девушку.

По информации ГАИ Казани, инцидент случился сегодня утром. Во время посадки один из мужчин в салоне пытался помешать закрытию дверей автобуса и выпал на дорогу. В этот момент на входе оказалась девушка, которая также выпала. О возможных полученных травмах не сообщается.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что во избежание травм во время поездки необходимо крепко держаться за поручни.