Казанец выиграл Гран-при Европы по игре го

Казанский спортсмен Илья Шикшин одержал победу в пятом финале Гран-при Европы по игре го, который прошел в конце января в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На пути к первому месту Илья Шикшин в полуфинале одержал победу над израильтянином Али Джабарином, а в финале одолел Павола Лисого из Словакии.

Это третья победа спортсмена в подобных соревнованиях — до этого он побеждал в 2018 и 2020 годах. Играть в эту древнюю игру 31-летний казанец начал с пяти лет.

Татарстанский спортсмен занимает первое место в российском рейтинге игроков го с 2014 года. Шикшин является заслуженным мастером спорта, восьмикратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом России. Это во многом заслуга его отца — заслуженного тренера России Валерия Шикшина.