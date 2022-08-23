Казанец во время застолья отрезал половой орган приятелю

В дежурную часть в Казани поступило сообщение, что в квартире в одном из домов по улице Серова лежит мужчина в крови и без сознания, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Прибывшие на место полицейские установили, что 59-летний и 53-летний мужчины устроили застолье. Во время импровизированного праздника приятели что-то не поделили. В результате старший из друзей взял нож и нанес им удар приятелю. Как стало известно «Татар-информу» от источника, нападавший отрезал своему другу половой орган.

Пострадавшего госпитализировали, и злоумышленника задержали.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Так же, в отношении задержанного был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

