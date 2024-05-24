Казанец вернул долг по алиментам в 900 тысяч после вмешательства приставов

Судебные приставы Авиастроительного района Казани взыскали крупную сумму задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что в отношении должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Поскольку мужчина не исполнял решение суда, судебный пристав приостановил действие водительского удостоверения.

«В законодательстве приостановка действия водительского удостоверения звучит как ограничение специальных прав в виде права управления транспортными средствами, и не только автомобилем. Его суть заключается в запрете садиться за руль должнику, пока он не погасит долг. При этом изъятие водительского удостоверения не предусмотрено, но, если гражданина останавливают сотрудники ГИБДД, они в базе видят, что человеку запрещено ездить», – отметили в ведомстве.

Став пешеходом, должник пришел на прием к приставу и оплатил задолженность в 900 тысяч рублей.

