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Ру Тат
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Происшествия
22 августа 2022  13:00
Полина Шевчук

Казанец в магазине обезвредил сковородой напавшего на него с ножом дебошира

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В отдел полиции в Казани поступило сообщение о том, что в одном из продуктовых магазинов на проспекте Профессора Камая произошел конфликт между двумя мужчинами, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как было установлено, на входе в магазин двое мужчин столкнулись плечами, из-за чего произошла ссора. Один из участников конфликта достал нож и попытался ударить им обидчика. Однако мужчина схватил сковороду и обезвредил нападавшего несколькими точными ударами в лоб.

44-летнего зачинщика конфликта задержали и доставили в полицию. 
 

#конфликт #УМВД России по г.Казани
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