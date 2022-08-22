Казанец в магазине обезвредил сковородой напавшего на него с ножом дебошира

В отдел полиции в Казани поступило сообщение о том, что в одном из продуктовых магазинов на проспекте Профессора Камая произошел конфликт между двумя мужчинами, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как было установлено, на входе в магазин двое мужчин столкнулись плечами, из-за чего произошла ссора. Один из участников конфликта достал нож и попытался ударить им обидчика. Однако мужчина схватил сковороду и обезвредил нападавшего несколькими точными ударами в лоб.

44-летнего зачинщика конфликта задержали и доставили в полицию.

