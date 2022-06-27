Казанец ухаживал за бабушкой в надежде на наследство, не смог его получить и поджег дом

По версии следствия, 59-летний житель Казани узнал, что в одном из домов по улице Грузовой проживает в болезненном и беспомощном состоянии пожилая женщина, у которой имеется значительное имущество. Тогда казанец решил завладеть им.

Для этого он стал регулярно навещать женщину у нее дома, а затем и вовсе проживать вместе с ней. Он постепенно стал пресекать ее общение с родственниками, пока в один момент не ограничил им доступ в дом окончательно. Мужчина полностью подавил волю пожилой женщины и подчинил ее себе.

После этого, составив липовый договор купли-продажи, он похитил у женщины право собственности на дом и участок. Он также продал ее квартиру на улице Калугинской и забрал деньги себе. Затем он хотел получить право на автомобиль и половину в праве собственности на еще одну квартиру на улице Минской. Но его мошеннические действия вовремя прервали, и мужчина не смог вступить в наследство.

Опасаясь, что все его предыдущие преступления вскроются, он вместе с сообщником поджег дом с пожилой женщиной внутри. Из-за своего состояния та не смогла выбраться наружу.

На мужчину завели уголовное дело по статьям за мошенничество, убийство и повреждение или уничтожение имущества. Свою причастность к преступлению он не признал. Уголовное дело направили в суд, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.