Казанец, устроивший стрельбу в школе, страдал сильными головными болями

Сегодня Председатель СК России и другие сотрудники ведомства приехали к казанской школе № 175, где накануне произошла стрельба. Александр Бастрыкин возложил цветы у мемориала, оборудованного возле гимназии, после чего вместе с первым замом и следователями осмотрел место преступления.

Затем глава ведомства провел оперативное совещание, где ему доложили о первоначальных результатах расследования. Как выяснило следствие, напавший на школу 19-летний Ильназ Галявиев на учетах у психиатра и нарколога не состоял. Однако выяснилось, молодой человек неоднократно обращался к врачам с жалобами на сильные головные боли. После медицинского обследования оказалось, что у него заболевание мозга.

Кроме того, в начала года близкие молодого человека стали отмечать, что Гилявиев стал агрессивен и вспыльчив. На данный момент его неадекватное поведение не позволяет провести полноценные следственные действия.

Следователи установили, где и когда злоумышленник купил оружие, а также провели обыски по месту его жительства. Опрошены более 75 человек, изучены записи с камер видеонаблюдения.

«По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая в казанской школе № 175 произошла стрельба. В результате нападения погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали.

