Казанец устроил стрельбу после того, как сотрудник автомойки запретил ему разбирать забор

В отдел полиции «Ямашевский» в Казани поступило сообщение о том, что на парковке автомойки по улице Чистопольская произошел конфликт между двумя мужчинами, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что автомобиль мужчины оказался заблокирован на парковке возле мойки. Чтобы выехать, казанец решил разобрать забор, который принадлежит автомойке. Это идея не понравилась сотрудникам клининга и один из рабочих сделал мужчине замечание. В ответ на это казанец достал предположительно аэрозольный пистолет, дважды выстрелил из него и скрылся.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

