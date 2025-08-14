news_header_top
Происшествия 14 августа 2025 13:31

Казанец устроил фотосессию с арестованным BMW, который забрали за долги перед банком

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

В Казани судебные приставы арестовали BMW у местного жителя за долги перед банком.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан, владелец машины не платил кредит больше миллиона рублей, и автомобиль, который был в залоге, забрали принудительно. Должника долго не могли найти – он игнорировал приставов, а родственники не знали, где он. Но когда его BMW заметили на платной парковке, машину быстро изъяли и отдали банку.

Самое неожиданное – реакция хозяина. Вместо того чтобы решать вопрос с долгами, он устроил фотосессию на фоне эвакуируемого авто. С улыбкой и друзьями он позировал, будто празднуя необычный момент. Хотя денег, чтобы погасить кредит, у него так и не нашлось.

