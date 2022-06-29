Казанец украл велосипед, перекусив тросовый замок, полицейские задержали вора

В отдел полиции «Гвардейский» обратилась 36-летняя жительница Казани: она рассказала, что 24 июня оставила и закрепила тросом свой велосипед на велопарковке около одного из техникумов Советского района. Когда она вернулась через несколько дней, велосипеда на месте уже не было. Материальный ущерб женщина оценила в 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого вора – им оказался 38-летний казанец, его удалось задержать накануне. Ранее он уже был судим за подобные преступления.

Задержанный раскаялся в содеянном и рассказал, что украл велосипед, перекусив трос, после чего сдал его в ломбард. У мужчины забрали залоговый билет, а также на него возбудили уголовное дело по статье за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.