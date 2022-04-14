Казанец украл с каршерингового авто фары, чтобы переставить на свой автомобиль

В полицию поступило заявление от сотрудника, обслуживающего автомобили каршеринга. Мужчина рассказал, что с арендного автомобиля кто-то украл фары. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Выяснилось, что казанец взял авто в аренду. После он оставил машину в безлюдном месте, а через некоторое время вернулся, разбил стекло и вырвал из машины фары. Оптику мужчина планировал установить на свой автомобиль.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Похищенные запчасти изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

