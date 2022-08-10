Казанец угнал арендный автомобиль, через два дня авто и угонщика нашли полицейские

В полицию Казани обратилась сотрудница компании, которая занимается арендой и лизингом авто. Она рассказала, что ночью кто-то угнал с улицы Химиков легковушку Hyundai, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Спустя два дня угонщик был найден. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина раскаялся в содеянном и написал чистосердечное признание. Угнанная иномарка возвращена владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.

