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Казанец Султанов стал чемпионом России по пляжному бодибилдингу
В Екатеринбурге 27 октября завершился 36-й чемпионат России по бодибилдингу. Чемпионом страны по пляжному бодибилдингу стал представитель Казани Рустам Султанов.
Наряду с этим татарстанец взял серебро в атлетическом бодибилдинге и бронзу среди фитнес-пар.
За три недели до состязаний в Екатеринбурге атлет из РТ с аналогичным результатом завершил соревнования на чемпионате Санкт-Петербурга.
Кроме того, Султанов принял участие в чемпионате мира по бодибилдингу в составе сборной России и вошел в шестерку лучших спортсменов категории men's physique muscular.
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