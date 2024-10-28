Казанец Султанов стал чемпионом России по пляжному бодибилдингу

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Екатеринбурге 27 октября завершился 36-й чемпионат России по бодибилдингу. Чемпионом страны по пляжному бодибилдингу стал представитель Казани Рустам Султанов.

Наряду с этим татарстанец взял серебро в атлетическом бодибилдинге и бронзу среди фитнес-пар.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

За три недели до состязаний в Екатеринбурге атлет из РТ с аналогичным результатом завершил соревнования на чемпионате Санкт-Петербурга.

Кроме того, Султанов принял участие в чемпионате мира по бодибилдингу в составе сборной России и вошел в шестерку лучших спортсменов категории men's physique muscular.