Казанец стал жертвой мошенников при бронировании поездки через сервис поиска попутчиков

Житель Казани пытался забронировать поездку через сервис попутчиков и стал жертвой обмана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

34-летний мужчина рассказал, что решил отправиться в один из районов республики и нашел подходящее предложение на популярном сервисе для поиска попутчиков. Он связался с водителем через чат. Тот предложил продолжить общение в мессенджере и прислал ссылку для оплаты.

Казанец, доверяя собеседнику, перешел по ссылке, где открылась поддельная платежная страница. Он ввел реквизиты своей карты и коды из СМС-сообщения. Несколько раз он получил уведомление о том, что денежные средства не поступили.

В итоге мужчина отправил мошенникам 15 тысяч рублей. Попытки связаться с «водителем» также оказались безуспешными — номер оказался вне зоны доступа.