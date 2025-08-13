news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 августа 2025 12:11

Казанец стал жертвой мошенников при бронировании поездки через сервис поиска попутчиков

Читайте нас в
Телеграм

Житель Казани пытался забронировать поездку через сервис попутчиков и стал жертвой обмана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

34-летний мужчина рассказал, что решил отправиться в один из районов республики и нашел подходящее предложение на популярном сервисе для поиска попутчиков. Он связался с водителем через чат. Тот предложил продолжить общение в мессенджере и прислал ссылку для оплаты.

Казанец, доверяя собеседнику, перешел по ссылке, где открылась поддельная платежная страница. Он ввел реквизиты своей карты и коды из СМС-сообщения. Несколько раз он получил уведомление о том, что денежные средства не поступили.

В итоге мужчина отправил мошенникам 15 тысяч рублей. Попытки связаться с «водителем» также оказались безуспешными — номер оказался вне зоны доступа.

#Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

12 августа 2025