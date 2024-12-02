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Казанец стал жертвой мошенников и потерял более миллиона после интернет-знакомства
В Казани 33-летний мужчина лишился более миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает МВД по РТ.
В одном из мессенджеров мужчина познакомился с девушкой, предложившей ему заработок на инвестициях через специальное приложение. С 21 по 24 ноября казанец внес на счет более миллиона рублей. Когда он попытался вывести деньги, девушка потребовала оплату комиссии 13%. Лишь после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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