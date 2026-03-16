Казанец стал фигурантом уголовного дела за незаконный вывод 60 млн рублей за границу

Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Казани за незаконный вывод средств за границу. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе таможни, мужчина незаконно отправил в Турцию около 60 млн рублей.

Казанец заключал фальшивые контракты с турецкими фирмами и ставил поддельные электронные подписи своих работодателей – директоров компаний из Казани и Ульяновска. Таким образом он отправил в турецкие банки более 60 млн рублей. Во всех четырех случаях товар, указанный в контрактах, в Россию не поступил.

Теперь против казанца возбуждено четыре уголовных дела за совершение валютных операций с использованием подложных документов.

«В настоящее время, в рамках уголовных дел, мы проводим расследование обстоятельств незаконных валютных операций, устанавливаем круг лиц, причастных к данному преступлению. Подозреваемое лицо находится под подпиской о невыезде», – отметил начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев.