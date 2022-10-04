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Ру Тат
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Происшествия
4 октября 2022  17:58
Павел Климчак

Казанец сразу же погасил долги по кредитам после того, как приставы арестовали его BMW

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Житель Казани набрал кредитов в шести банках и микрофинансовых организациях, а также не оплачивал налоги. Всего он задолжал почти 280 тысяч рублей.

Так как добровольно мужчина не хотел выплачивать задолженности, судебные приставы решили применять меры принудительного взыскания. Они выяснили, что на должника зарегистрирована BMW, но казанец прятал ее, так как по месту жительства найти ее не смогли.

Иномарку обнаружили во время рейда. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. На следующий же день хозяин авто выплатил все долги, после чего ему вернули машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#арест автомобиля
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