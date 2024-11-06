Казанец спрятал под одеждой электротовары и вынес их из магазина

49-летнего жителя Казани подозревают в краже электроинструментов. Ущерб составил более 24 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине по проспекту Победы и прибыли на охраняемый объект. Незнакомец захотел вынести электроинструмент с дополнительными аккумуляторами, спрятав их под одеждой и пытаясь покинуть магазин без оплаты.

Охранник магазина обнаружил кражу через систему видеонаблюдения. Патрульные задержали 49-летнего мужчину и передали его сотрудникам полиции. Похищенные товары правоохранители изъяли, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.