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Новости Татарстана и Казани
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Казанец спрятал под одеждой электротовары и вынес их из магазина
49-летнего жителя Казани подозревают в краже электроинструментов. Ущерб составил более 24 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине по проспекту Победы и прибыли на охраняемый объект. Незнакомец захотел вынести электроинструмент с дополнительными аккумуляторами, спрятав их под одеждой и пытаясь покинуть магазин без оплаты.
Охранник магазина обнаружил кражу через систему видеонаблюдения. Патрульные задержали 49-летнего мужчину и передали его сотрудникам полиции. Похищенные товары правоохранители изъяли, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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