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Казанец снял номера с Mercedes, чтобы его не арестовали за долг в 2,5 млн руб. по кредиту
Казанец пытался избежать ареста Mercedes, скрутив с него номера, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
В отношении мужчины возбудили несколько исполнительных производств на сумму 2,5 млн рублей по кредитным платежам в нескольких банках.
Долги он не выплачивал, а иномарку от ареста попытался скрыть, прикрывая VIN код авто листком бумаги и скручивая номера, однако приставам удалось идентифицировать авто. Кроме того, на переднем сиденье машины лежали документы с ФИО должника.
В результате машина была арестована. Если в ближайшее время казанец не расплатится с долгами, ее реализуют в счет погашения.
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