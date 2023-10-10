Казанец снял номера с Mercedes, чтобы его не арестовали за долг в 2,5 млн руб. по кредиту

Казанец пытался избежать ареста Mercedes, скрутив с него номера, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В отношении мужчины возбудили несколько исполнительных производств на сумму 2,5 млн рублей по кредитным платежам в нескольких банках.

Долги он не выплачивал, а иномарку от ареста попытался скрыть, прикрывая VIN код авто листком бумаги и скручивая номера, однако приставам удалось идентифицировать авто. Кроме того, на переднем сиденье машины лежали документы с ФИО должника.

В результате машина была арестована. Если в ближайшее время казанец не расплатится с долгами, ее реализуют в счет погашения.