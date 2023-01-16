Казанец снял на видео краснокнижную сову, погибшую в Ометьевском лесу

Житель Казани во время прогулки вдоль лыжной трассы Горьковско-Ометьевского леса обнаружил сидящей на снеговике погибшую сову. Издалека он принял птицу за оставленную игрушку, но, подойдя ближе, понял, что это сова, и предположил, что она замерзла во время 30-градусных морозов начала января.

В Госкомитете РТ по биоресурсам снятое казанцем видео с погибшей совой изучили. Птица, сообщили специалисты «Татар-информу», — длиннохвостая (иначе уральская) неясыть, Strix uralensis. Этот вид занесен в Красную книгу РТ.

«Случай смерти по причине замерзания исключен, так как данный вид является крупной птицей и имеет температуру тела более 40 градусов. Продолжительность жизни длиннохвостой неясыти составляет несколько десятков лет. Скорее всего, птица обессилела в силу различных других факторов (травмирование и так далее), из-за чего наступила смерть», — пояснила начальник отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Роза Ахметсафина.

В ведомстве также подчеркнули, что информация о гибели птицы будет зафиксирована для учета редких видов в установленном порядке в рамках ведения Красной книги РТ.

«Благодарим жителя Казани за неравнодушное отношение к природоохранным проблемам!» — резюмировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.