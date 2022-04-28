Казанец снял детали с иномарки на 128 тысяч и сдал их в ломбард

Накануне днем сотрудники полиции задержали 31-летнего казанца, который подозревается в краже деталей с автомобиля, принадлежащего одной из городских организаций.

Как установили оперативники, кража произошла в начале декабря: мужчина арендовал автомобиль, а позже снял с него две передние фары и подушку безопасности руля, а также повердил бампер и крыло. Все украденное он сдал в ломбард, ущерб оценили в 128 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», свою вину казанец полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.