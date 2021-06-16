Казанец сломал позвоночник, нырнув с пирса в реку

Житель Казани сломал позвоночник, нырнув в Волгу с пирса в Боровом Матюшино. Мужчину без сознания доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

14 июня 36-летний казанец отдыхал на берегу реки Волга с женой и маленьким сыном. Папа решил научить сына нырять и прыгнул в воду вниз головой.

Мужчина ударился головой об дно, почувствовал, что ноги отказали. Выбраться из воды казанцу помогли жена и другие отдыхающие.

В РКБ мужчину доставили уже без сознания и сразу же госпитализировали в реанимацию, чуть позже прооперировали место перелома – шейный отдел позвоночника.

С начала купального сезона это уже второй случай, когда пациента привозят в РКБ со сломанным шейным отделом позвоночника после попытки нырнуть. Поэтому медики обращаются к жителям Татарстана с просьбой.

«Мы бы хотели предупредить отдыхающих об опасности, которая поджидает на воде. Заходите в воду осторожно, не ныряйте в незнакомых и не проверенных местах. Один прыжок в воду, и вы можете остаться инвалидом на всю жизнь. У нас ежегодно в купальный сезон поступает более 10 ныряльщиков с серьезными травмами!» – рассказал заведующий нейрохирургии №2 Валерий Игнатьев.