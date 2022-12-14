Казанец склонил девочек-подростков к наркотикам и надругался над одной из них

По версии следователей, в феврале этого года 17-летняя девушка привела свою 14-летнюю подругу в гости к жителю Казани 22 лет. Чуть позже тот склонил их обеих к наркотикам. После этого он надругался над младшей девочкой, весь процесс он снял на видео, которое после отправил ее старшей подруге.

На казанца возбудили уголовное дело за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, и использование девочки для изготовления порнографии.

Свою причастность к преступлениям он признал лишь частично. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.