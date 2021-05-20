Казанец сдал в полицию более 200 патронов, которые он нашел в Горкинско-Ометьевском лесу

Житель Казани добровольно выдал полицейским найденные в лесу патроны. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

61-летний мужчина занимается сбором металлолома. Недавно он ходил в Горкинско-Ометьевском лесу, и нашел в одном из оврагов канистру, в которой лежали 7 коробок с патронами.

Сначала казанец решил спрятать боеприпасы недалеко от дома. Позже он рассказал о находке знакомому, который и посоветовал сдать найденное в полицию.

Стражи порядка изъяли у мужчины 208 патронов калибра 5*45. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.