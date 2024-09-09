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Казанец с пистолетом-зажигалкой напугал работников аптеки
Мужчину с подозрительным предметом, похожим на пистолет, заметили в аптеке на улице Академика Сахарова в Казани.
В пресс-службе УМВД Казани рассказали, что информация о странном мужчине поступила в отдел полиции «Азино-2». Правоохранители выехали на место. 51-летний мужчина был задержан. С собой у него оказалась зажигалка конструктивно схожая с пистолетом.
«В настоящее время по данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.
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