Казанец с пистолетом-зажигалкой напугал работников аптеки

Мужчину с подозрительным предметом, похожим на пистолет, заметили в аптеке на улице Академика Сахарова в Казани.

В пресс-службе УМВД Казани рассказали, что информация о странном мужчине поступила в отдел полиции «Азино-2». Правоохранители выехали на место. 51-летний мужчина был задержан. С собой у него оказалась зажигалка конструктивно схожая с пистолетом.

«В настоящее время по данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.