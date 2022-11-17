Казанец, рискуя жизнью, спас тонущую в реке женщину

Историю, которая случилась накануне днем на Казанке у «Ак Барс Арены» в Казани, рассказал «Татар-информу» сам ее герой – Виктор. Мужчине 31 год и он заядлый рыбак. Накануне они с друзьями договорились встретиться на мосту у Третьей транспортной дамбы, чтобы порыбачить. Виктор приехал чуть раньше, вышел из машины, чтобы осмотреться, и заметил в воде человека.

«Вышел, только закурил, смотрю – у моста в воде кто-то шевелится. Вначале не понял, что это человек. Подошел поближе и вижу – женщина тонет. А на берегу за этим всем двое мужчин наблюдают. Просто стоят, смотрят, даже спасателей не вызывают», – начал рассказ Виктор.

Мужчина, не теряя ни минуты, побежал к месту, где тонула женщина, на ходу стягивая с себя одежду. Буквально через мгновенье пострадавшая перестала бить по воде руками…

«Смотрю, она трепыхаться перестала. Только макушка из воды видна. Думаю – все, опоздал. В чем был, в термобелье, носках, нижнем белье кинулся в воду. Плыть около 8-10 метров. Вода ледяная. Схватил ее за воротник, стал тянуть. А она тяжелая, одежда воду набрала. Через несколько метров нащупал под ногами дно. Чувствую, что сил совсем мало. Стал просить "наблюдателей" мне помочь. А они лишь развернулись и ушли», – продолжил мужчина.

Тогда Виктор понял, что рассчитывать придется только на свои силы. Он дотащил пострадавшую до берега, перевернул ее на бок, чтобы вышла вода.

«Как оказывать первую помощь, тогда сразу не сообразил. Делал скорее интуитивно. Через несколько мгновений женщина начала шевелиться, кашлять. Понял, что жива. Набрал 112, рассказал обо всем. Стал ждать. С моста за происходящим наблюдала женщина. Оказалось, что она тоже несколько раз звонила в скорую и спасателям. Огромное ей спасибо, что не осталась равнодушна к чужой беде», – особо отметил Виктор.

Медики приехали спустя буквально 6 минут. Сразу осмотрели пострадавшую и Виктора, узнали, не нужна ли ему помощь. Женщину забрали в больницу. Благодаря Виктору, она осталась жива.

«Врачам огромное спасибо. Приехали очень быстро, бежали к нам на помощь. От себя хочу сказать всем: рыбакам, детям, обычным казанцам – осенний лед очень опасен. Сейчас у "Ак Барс Арены" в некоторых местах лед толщиной до одного сантиметра. И люди опрометчиво выходят на него, подвергая свою жизнь огромному риску. Делать этого ни в коем случае нельзя», – особенно отметил мужчина.

На вопрос, было ли ему страшно, Виктор с улыбкой ответил, что в тот момент о страхе не думал, мысль была лишь одна – нужно спасти человека.

«Только вечером понял, что сильно рисковал. Мне ведь по здоровью нельзя. Но все обошлось. Тут на кону была жизнь человека. А это главное», – сказал в конце Виктор.

