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Происшествия
22 декабря 2022  16:52
Павел Климчак

Казанец рискует остаться без машины, если вовремя не оплатит налоги на 2,5 миллиона

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Житель Казани задолжал перед налоговой два с половиной миллиона рублей. В течение двух месяцев должник скрывался от судебных приставов: он не выходил на контакт, по месту жительства дверь не открывал.

Тем не менее приставам удалось установить, в какое время он приезжает домой. В этот момент они арестовали его BMW, которое он припарковал около дома. С помощью эвакуатора иномарку отвезли на спецстоянку.

Теперь, если неплательщик не объявится и не выплатит долг, то его машину продадут на торгах в счет погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#арест автомобиля
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