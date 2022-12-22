Казанец рискует остаться без машины, если вовремя не оплатит налоги на 2,5 миллиона

Житель Казани задолжал перед налоговой два с половиной миллиона рублей. В течение двух месяцев должник скрывался от судебных приставов: он не выходил на контакт, по месту жительства дверь не открывал.

Тем не менее приставам удалось установить, в какое время он приезжает домой. В этот момент они арестовали его BMW, которое он припарковал около дома. С помощью эвакуатора иномарку отвезли на спецстоянку.

Теперь, если неплательщик не объявится и не выплатит долг, то его машину продадут на торгах в счет погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.