Казанец Рамиз Бакусев примет участие в конкурсе «Лидеры возрождения» на Донбассе

Бизнесмен из Казани Рамиз Бакусев зарегистрировался на конкурс «Лидеры возрождения» в Донецкой Народной Республике. Как рассказал «Татар-информу» сам предприниматель, конкурс вызвал у него интерес по ряду профессиональных навыков и личных мотивов.

В Татарстане Рамиз Бакусев занимается оптовыми продажами горюче-смазочных материалов, в основном трансмиссионными и моторными маслами. Также компания предпринимателя занимается разработками проектов формата девелопмента — концепциями освоения и развития новых территорий. Поэтому Донбасс стал интересен предпринимателю именно с этой точки зрения.

«У Донбасса, в частности у ДНР, есть свои специфические преимущества — географические, сырьевые, людские. Исходя из всего этого, республика должна иметь свою стратегию развития. Сейчас новые регионы ищут точку основы — от чего двигаться и к чему прийти. Мне стал интересен формат участия, возможность поучаствовать в создании и воплощении стратегии развития региона», — отметил собеседник агентства.

По словам Рамиза Бакусева, в перспективе в Казани возможно открытие представительства ДНР, чтобы у татарстанского рынка была возможность доступа к богатому сырьевому рынку.

«В Татарстане нет многих ресурсов, которые представлены на Донбассе и, в частности ДНР, в виде каменно-угольного сырья, железной руды. В Татарстане много компаний по производству изделий из металла — это машиностроение, приборостроение, авиастроение и т.д. Также Донбасс богат химическим сырьем, на переработке которого специализируется Татарстан, и знает, как это делать, из чего и что востребовано. Перспектива большая, как для Татарстана, так и для нового региона, которому выгодно обрасти новыми экономическими связями», — рассказал Рамиз Бакусев.

Помимо экономической заинтересованности, предприниматель решил поучаствовать в конкурсе из-за исторических связей с Донбассом. В свое время родственники казанца разъехались по большому Советскому Союзу, а его дед работал инженером на большом руднике по добыче серы в УзССР. В своем время он рассказывал про родственников в Донбассе, однако связь с ними теперь потеряна. Рамиз Бакусев не исключает возможности найти их.

Документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании новых субъектов Федерации 5 октября подписал Президент России Владимир Путин.

«Лидеры возрождения» — это общее название кадровых конкурсов, которые по поручению Президента РФ Владимира Путина проводятся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей. Регистрация на конкурсы продлится до 7 ноября в ЛНР, до 14 ноября в Запорожской области и до 21 ноября в Херсонской области.