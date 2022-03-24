Казанец, пытаясь заработать на бирже, перечислил мошенникам 320 тысяч рублей

В полицию Казани обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что с мая 2020 года ему периодически звонила незнакомка, которая представлялась Котовой Ольгой и предлагала участвовать на торгах ценными бумагами.

Мужчина каждый раз отказывался, однако в декабре прошлого года все же решил поучаствовать. Чтобы начать торги он оформил несколько микрозаймов и зарегистрировался на торговой площадке, где оформил электронный кошелек и перевел туда все деньги.

Пароль от счета он предоставил «трейдерам». В конечном итоге мужчина вложил на счет 320 тысяч рублей, но затем вывести обратно смог только 30 тысяч. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, расследование продолжается, как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.