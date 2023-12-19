Казанец пытался разжалобить приставов пожилой соседкой, чтобы не лишиться авто

Житель Казани задолжал алименты на сумму 786 тысяч рублей. В добровольном порядке отец погашать крупную сумму долга не захотел.

Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, от предупреждений сотрудники перешли к действиям – арестовали его автомобиль «Лада Ларгус». После ареста должник оплатил только часть задолженности – 100 тысяч рублей. Но после этого снова забыл об обязательствах перед первой семьей.

Тогда приставы передали арестованный автомобиль на принудительную реализацию и пригласили казанца в отделение. Должник явился, но не один. Мужчина взял с собой супругу, годовалую дочку и пожилую соседку, рассчитывая, что это убережет автомобиль от изъятия.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Осознав, что разжалобить приставов не получится, мужчина начал вести себя агрессивно. В свою очередь пожилая соседка вовсе села в автомобиль и отказалась его покидать. Женщина покинула авто только после предупреждения о возможном привлечении ее к ответственности за препятствие совершения исполнительских действий.

Специалисты разъяснили протестующей стороне последствия неисполнения законного требования судебного пристава. Уже через три дня должник оплатил оставшуюся задолженность в размере 685 тысяч рублей, тем самым вернул свой автомобиль и выполнил родительский долг.