Казанец пытался купить красную икру, а стал жертвой мошенников

37-летний житель Казани наткнулся на мошенников, пытаясь купить икру.

Привлекательное предложение он увидел в одном из мессенджеров. После общения с продавцом его добавили в закрытый чат, где для оформления доставки было необходимо оплатить всю сумму заранее. Мужчина перевел более шести тысяч рублей, но после этого связь с мошенниками оборвалась. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший написал заявление в полицию.

В УМВД России по Казани горожанам рекомендуют проявлять бдительность: не делиться паролями и реквизитами карт с незнакомцами, а также делать покупки только у продавцов с проверенной репутацией.