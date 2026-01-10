news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 января 2026 14:39

Казанец пытался купить красную икру, а стал жертвой мошенников

Читайте нас в
Телеграм

37-летний житель Казани наткнулся на мошенников, пытаясь купить икру.

Привлекательное предложение он увидел в одном из мессенджеров. После общения с продавцом его добавили в закрытый чат, где для оформления доставки было необходимо оплатить всю сумму заранее. Мужчина перевел более шести тысяч рублей, но после этого связь с мошенниками оборвалась. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший написал заявление в полицию.

В УМВД России по Казани горожанам рекомендуют проявлять бдительность: не делиться паролями и реквизитами карт с незнакомцами, а также делать покупки только у продавцов с проверенной репутацией.

#икра #мвд #мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026