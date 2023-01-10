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Ру Тат
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Происшествия
10 января 2023  09:40
Полина Шевчук

Казанец провел 10 суток за решеткой за долг по алиментам в 300 тысяч рублей

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Житель Казани задолжал по алиментам 300 тыс. рублей, но долги выплачивать не спешил. Тогда бывшая супруга обратилась в суд, который обязал нерадивого отца выплачивать 25% от заработка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но и это не стало поводом начать помогать ребенку. Тогда за неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности и отправили за решетку на 10 суток. Выйдя из специального приемника, мужчина погасил задолженность в полном объеме.

#алименты #долг по алиментам #судебные приставы
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