Казанец проведет 20 суток под арестом за долг по алиментам в 700 тысяч

Жителя Казани арестовали на 20 суток за неуплату алиментов на сумму более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Казанец не имеет официальной работы и уже привлекался к ответственности за уклонение от выплат. Судебные приставы долго пытались найти должника, но тот избегал встреч.

Когда мужчину нашли и допросили, он заявил, что исправно платит алименты, но проверка показала — это неправда. Одна из бывших супруг не получала выплат совсем, другая — лишь небольшие суммы.

Суд признал его виновным и назначил по 10 суток ареста за каждое нарушение. Теперь казанцу предстоит провести 20 суток под стражей.