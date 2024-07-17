Казанец прописал в своей квартире 34 мигрантов и получил штраф

В Казани вынесли приговор мужчине, который фиктивно прописал в своей квартире 34 иностранных граждан.

Как сообщает старший помощник прокурора Татарстана Аделя Гайнутдинова, 32-летний казанец организовал «резиновую квартиру» в августе 2023 года. Являясь собственником квартиры, расположенной в Советском районе, не намереваясь предоставлять жилье для постоянного проживания, он зарегистрировал в ней 34 иностранных граждан.

Свою вину фигурант признал. Суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей.