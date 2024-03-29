news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 марта 2024 09:56

Казанец прописал в своей квартире 20 иностранцев, за что получил «условку»

Скопировать ссылку

В Казани вынесли приговор местному жителю, который прописал в квартире 20 иностранных граждан. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что с ноября по декабрь 2023 года 37-летний казанец, являясь собственником квартиры, расположенной в Советском районе Казани, не намереваясь предоставлять жилье для постоянного проживания, зарегистрировал в ней 20 иностранных граждан. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2