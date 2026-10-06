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Происшествия 6 октября 2026 18:56

Казанец проломил грудину мужчине во время ссоры из-за парковки

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Рукоприкладство на парковке обернулось для 27-летнего жителя Казани уголовным наказанием. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Мужчину признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью его оппонента.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел 9 ноября 2025 года на улице Минской. Во время конфликта из-за парковочных мест во дворе молодой человек ударил своего визави в грудь. Последний получил закрытый перелом грудины со смещением.

Вину подсудимый не признал. Суд назначил ему год ограничения свободы.

#драка из-за парковки #Прокуратура Татарстана #драка в казани
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