Казанец проломил грудину мужчине во время ссоры из-за парковки

Рукоприкладство на парковке обернулось для 27-летнего жителя Казани уголовным наказанием. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Мужчину признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью его оппонента.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел 9 ноября 2025 года на улице Минской. Во время конфликта из-за парковочных мест во дворе молодой человек ударил своего визави в грудь. Последний получил закрытый перелом грудины со смещением.

Вину подсудимый не признал. Суд назначил ему год ограничения свободы.