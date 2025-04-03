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Происшествия 3 апреля 2025 15:49

Казанец предстанет перед судом за убийство беспомощной матери

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В Приволжский райсуд Казани направили дело 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации следователей, в январе текущего года в квартире на улице Хусаина Мавлютова мужчина нанес многочисленные удары своей беспомощной матери. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый вину признал частично, рассказал, что убивать мать не хотел, все произошло случайно. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#суд #Прокуратура
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