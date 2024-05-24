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Новости Татарстана и Казани
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Казанец предстанет перед судом за то, что избил и запер в квартире любовника невестки
В Казани мужчина предстанет перед судом за незаконное лишение свободы с применением насилия. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
По версии следствия, в 2022 году мужчина помог своему брату наказать возлюбленного его супруги. Обманутый супруг пригласил потерпевшего в гости. Обвиняемый также ожидал его в квартире. После того как мужчина оказался в жилом помещении, братья избили его, а также потребовали признания в измене и извинений за содеянное.
После этого мужчины покинули квартиру, закрыв входную дверь. Потерпевший смог выбраться только благодаря сотрудникам полиции.
В настоящее время казанец заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в Ново-Савиновский суд Казани.
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