Казанец предстанет перед судом за то, что избил и запер в квартире любовника невестки

В Казани мужчина предстанет перед судом за незаконное лишение свободы с применением насилия. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

По версии следствия, в 2022 году мужчина помог своему брату наказать возлюбленного его супруги. Обманутый супруг пригласил потерпевшего в гости. Обвиняемый также ожидал его в квартире. После того как мужчина оказался в жилом помещении, братья избили его, а также потребовали признания в измене и извинений за содеянное.

После этого мужчины покинули квартиру, закрыв входную дверь. Потерпевший смог выбраться только благодаря сотрудникам полиции.

В настоящее время казанец заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в Ново-Савиновский суд Казани.