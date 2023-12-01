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Происшествия 1 декабря 2023 12:04

Казанец предстанет перед судом за покупку в интернете «шпионской» ручки

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Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 30 мая казанец заказал «шпионское» устройство через интернет. Устройство было закамуфлировано под шариковую авторучку.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд.

#Прокуратура #суд
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