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Происшествия 21 марта 2025 15:09

Казанец предстанет перед судом за изготовление кастета

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В Казани прокуратура утвердила обвинение в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном изготовлении холодного оружия.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, парень использовал углошлифовальную машину, электрическую дрель и напильник для самостоятельного изготовления кастета.

В минувший понедельник казанца поймали на посту станции метро «Козья Слобода», где и был изъят кастет. Молодой человек признал свою вину. Дело передано в Приволжский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

#Прокуратура #Уголовное дело
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