Казанец предстанет перед судом за изготовление кастета
В Казани прокуратура утвердила обвинение в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном изготовлении холодного оружия.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, парень использовал углошлифовальную машину, электрическую дрель и напильник для самостоятельного изготовления кастета.
В минувший понедельник казанца поймали на посту станции метро «Козья Слобода», где и был изъят кастет. Молодой человек признал свою вину. Дело передано в Приволжский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.