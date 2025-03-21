Казанец предстанет перед судом за изготовление кастета

В Казани прокуратура утвердила обвинение в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном изготовлении холодного оружия.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, парень использовал углошлифовальную машину, электрическую дрель и напильник для самостоятельного изготовления кастета.

В минувший понедельник казанца поймали на посту станции метро «Козья Слобода», где и был изъят кастет. Молодой человек признал свою вину. Дело передано в Приволжский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.