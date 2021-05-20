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20 мая 2021  19:46
Павел Климчак

Казанец похитил 101 млн рублей у семи человек, предлагая им вложиться в криптовалюту

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На 39-летнего жителя Казани завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с 2015 по 2020 год мужчина похитил у семи человек около 101 млн рублей под предлогом выгодного вложения денег в акции различных компаний, а также в криптовалюту.

Свою вину мужчина частично признал, сейчас он находится под стражей. В скором времени уголовное дело отправят в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

#Мошенничество #криптовалюта
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