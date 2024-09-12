Казанец поверил мошенникам и отправил им 300 тысяч рублей за несуществующий погрузчик

Житель Казани нашел на одном из сайтов объявление о продаже мини-трактора. Мужчина написал продавцу. Продавец предложил продолжить общение в мессенджере. Стороны договорились об оплате и доставке товара в максимально короткие сроки.

На следующий день продавец снова связался с покупателем и сказал, что машина, которая перевозила технику, сломалась по дороге. Он попросил перечислить ему еще 30 тысяч рублей, но тот отказался. Вместо этого он отправился по указанному маршруту, но, прибыв на место, никого не обнаружил. Своих 300 тысяч рублей мужчина лишился.

В отделе полиции «Савиново» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Во избежание данных происшествий полицейские рекомендуют:

– перепроверять всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц;

– ни в коем случае не сообщать незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;

– быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников;

– не идти на поводу у мошенников, не перечислять деньги на неизвестные счета.

Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 102 или 112.