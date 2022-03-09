Казанец потерял полтора миллиона, надеясь заработать на инвестициях в Сети

В полицию обратился житель Казани. Он рассказал, что стал жертвой аферистов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, еще в конце прошлого года казанец нашел в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Он оставил свои контакты на сайте и вскоре с ним связалась некая Мария. Девушка пояснила, что для входа на торговую площадку необходимо внести 150 долларов. Мужчина так и сделал. После он через личный кабинет стал наблюдать, как его вложения увеличиваются на 8-9 долларов ежедневно.

Спустя некоторое время с мужчиной связался еще один сотрудник компании, который представился Дмитрием. Он убедил казанца взять кредиты и вложить деньги в проект. Мужчина последовал совету. Когда сумма на счету достигла 36 тысяч долларов, мужчина попытался их вывести, однако не смог. Дмитрий постоянно находил отговорки, чтобы не выводить клиенту деньги, а после пропал.

В начале марта пострадавший обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.