Казанец потерял почти 400 тысяч, пытаясь купить криптовалюту через иностранный сайт

В отдел полиции обратился 21-летний житель Казани. Юноша рассказал, что стал жертвой мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Молодой человек рассказал стражам порядка, что хотел приобрести криптовалюту на одном иностранном сайте. Он зарегистрировался и даже смог вывести небольшие суммы. Однако, когда он перевел крупную сумму, сайт его заблокировал. Для снятия ограничений юноша перевел еще 130 тыс. рублей, однако администрация полностью заблокировала его страницу. Общий ущерб составил 380 тыс. рублей.

Поняв, что его обманули, казанец написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

