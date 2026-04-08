Казанец потерял 4 млн рублей, сообщив мошенникам «код для замены домофона»

Казанец потерял 4 млн рублей, назвав аферстам код, который пришел якобы для замены домофона.

Как сообщают в МВД по РТ, мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что в его доме планируется замена домофонов. Для получения ключа было нужно продиктовать код из СМС и казанец назвал его мошенникам. После этого мужчине позвонили якобы из силовых органов и сообщили, что его профиль на Госуслугах был взломан, а мошенники пытаются завладеть его сбережениями. Для спасения средств их нужно перевести на безопасный счет. Поверив аферистам, казанец перевел на неизвестные счета порядка 4 миллионов рублей.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

«"Безопасных счетов" не существует. Если вам говорят, что ваши деньги в опасности и их нужно перевести на резервный или специальный счет – это мошенничество. Завершите разговор», – напомнили в МВД по РТ.